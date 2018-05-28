Квитова одержала волевую победу над Сепеде-Ройг на старте «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Петра Квитова (8) пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представительницу Парагвая Веронику Сепеде-Ройг со счётом 3:6, 6:1, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут. Петра 6 раз подала навылет, активно выиграла 31 очко и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 19 виннеров и 26 неточностей.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Квитова поспорит с представительницей Испании Ларой Арруабарреной.
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