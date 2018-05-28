Кэш: Кирьос не сможет стать первой ракеткой мира

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш не считает, что австралиец Ник Кирьос сможет стать первой ракеткой мира. По словам Кэша, его соотечественнику не хватает стабильности.

«Ник – великолепный игрок. Но для того, чтобы стать первой ракеткой мира, нужно отлично выступать каждую неделю. Ник может выиграть турнир «Большого шлема», будь то Открытый чемпионат США или Австралии, Уимблдон. Но нужна стабильность.

Кирьосу нужно привести в нужную форму своё тело. Этим должен заниматься профессиональный спортсмен. Физическое состояние – важнейший вопрос для профессионала, а у Ника с этим есть определённые проблемы. Да, он ещё молод, у него много времени, чтобы привести себя в порядок. Но сейчас ему это не удаётся», — сказал Кэш в эфире программы Studio 10 на австралийском ТВ.