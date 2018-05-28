Беккер: Маррей должен верить, что он сможет вновь вернуться на вершину

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Игр в Барселоне-1992 Борис Беккер считает, что британец Энди Маррей, восстанавливающийся после операции на бедре, может вернуться на прежний уровень. По мнению Беккера, Маррея должны мотивировать примеры Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, являющихся лидерами мирового тенниса и после 30 лет.

«Иногда ты играешь, потому что тебе нравится этот турнир. А иногда этого хочет спонсор, и ты принимаешь неправильное решение. Но здесь нужно быть осторожным и оценивать всё взвешенно.

Я смотрю на Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, им удаётся грамотно распределять нагрузки. Да, у них были проблемы из-за травм, но после 30 они играют лучше, чем кто-либо ещё в этом возрасте. Их пример должен вдохновить Маррея. Ему надо поверить, что он сможет вернуться на вершину вновь. Но, конечно, залечивать травму бедра нелегко.

Когда тебе 18, ты думаешь, что твоё тело может вытерпеть всё. Ты можешь играть в теннис 10 часов в день, а на следующее утро будешь чувствовать себя великолепно. Но когда тебе уже 27-28 лет, ты начинаешь чувствовать болевые ощущения, болит спина, иногда ноют колени. Поэтому нужно менять свой график и выбирать более подходящие турниры, которые будут иметь более важное значение для тебя», — цитирует Беккера Tennis365.