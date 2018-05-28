Петерсон обыграла Се Шувэй в первом круге Открытого чемпионата Франции

Шведская теннисистка Ребекка Петерсон (Q) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты. Ребекка трижды подала навылет, активно выиграла 35 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 17 виннеров и 21 ошибка.
За выход в третий круг Петерсон поспорит с победительницей противостояния Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 31) — Ваня Кинг (США, SR).
2-й день «Ролан Гаррос». Касаткина начинает борьбу. LIVE
Онлайн-трансляция 2-го дня «Ролан Гаррос», в рамках которого играют Азаренко, Касаткина, Шарапова, Веснина, Надаль, Хачанов и другие.
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».