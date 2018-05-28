Гулбис обыграл Мюллера, Трунгеллити — Томича в первом круге «Ролан Гаррос»

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис (Q) завоевал путёвку во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв в первом круге представителя Люксембурга Жиля Мюллера, посеянного под 29-м номером, со счётом 2:6, 6:4, 6:4, 6:3.



Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты. На счету Гулбиса 9 подач навылет, 4 реализованных брейк-пойнта и 39 невынужденных ошибок. У Мюллера 10 эйсов, 11 упущенных брейк-пойнтов и 44 невынужденные ошибки.



За выход в третий круг соревнований в столице Франции Гулбис поспорит с итальянцем Маттео Берреттини.

Мужчины. «Ролан Гаррос». Первый круг

Марко Трунгеллити (Аргентина, LL) – Бернард Томич (Австралия, Q) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

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