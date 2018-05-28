Надаль: Джокович – один из фаворитов «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, 10-кратный победитель Открытого чемпионата Франции по теннису Рафаэль Надаль оценил шансы серба Новака Джоковича на победу на «Ролан Гаррос». Испанец считает, что Джокович набрал хорошую форму после операции на локте.

«Новак – один из лучших игроков в истории тенниса. Вернётся ли он на свой уровень? Нет, потому что он никогда с него не сходил. Иногда бывает сложно играть после того, как ты восстанавливаешься после травмы. Но он здорово выглядел в Риме. У меня нет сомнений, что он входит в число фаворитов «Ролан Гаррос».

Сейчас я чувствую себя хорошо после тяжёлого начала сезона. После того как я вернулся, мне удавалось хорошо играть. Я сыграл множество матчей и добился хороших результатов. Но каждый турнир отличается от предыдущего. Думаю, что на «Ролан Гаррос» будет очень высокая конкуренция», — цитирует Надаля Daily Express.

Первым соперником Джоковича в Париже будет бразилец Рожериу Дутра да Силва. Надаль сыграет с итальянцем Симоне Болелли.