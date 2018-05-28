Соперником А. Зверева во втором круге "Ролан Гаррос" будет Лайович

Сербский теннисист Душан Лайович вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представителя Чехии Иржи Веселы со счётом 6:3, 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты. Душан 5 раз подал навылет, активно выиграл 32 очка и совершил 22 невынужденные ошибки. На счету его соперника ни одного эйса, 18 виннеров и 40 неточностей.
За выход в третий круг соревнований Лайович поспорит с представителем Германии Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.
2-й день «Ролан Гаррос». Касаткина начинает борьбу. LIVE
Онлайн-трансляция 2-го дня «Ролан Гаррос», в рамках которого играют Азаренко, Касаткина, Шарапова, Веснина, Надаль, Хачанов и другие.
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».