Кис победила Викери и вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Американка Мэдисон Кис (13) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах соотечественницу Сачию Викери со счётом 6:3, 6:3.



Продолжительность матча составила 58 минут. Кис выполнила 1 подачу навылет, избежала двойных ошибок, реализовала 3 брейк-пойнта из 4 и активно выиграла 12 очков. У Викери 1 двойная ошибка, 3 упущенных брейк-пойнта и 5 виннеров.



Во втором круге Кис встретится с ещё одной американкой, Кэролайн Доулхайд (Q), обыгравшей в первом раунде швейцарку Викторию Голубич (Q).

Шарапова, Надаль, Касаткина выходят на сцену. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Шарапова, Касаткина, Веснина, Хачанов, Южный, а также Надаль, Джокович, Вавринка, Возняцки сыграют в понедельник на «Ролан Гаррос».