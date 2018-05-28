Гарсия-Лопес в пяти сетах одолел Вавринку и сыграет с Хачановым в Париже

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (23) не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, в пяти партиях уступив представителю Испании Гильермо Гарсия-Лопесу со счётом 2:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Продолжительность поединка составила 3 часа 30 минут. Стэн 5 раз подал навылет, активно выиграл 50 очков и совершил 72 невынужденные ошибки. На счету его соперника 2 эйса, 44 виннера и 40 неточностей.

За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Гарсия-Лопес поспорит с россиянином Кареном Хачановым.

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