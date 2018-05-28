Циципас вышел во второй круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с Тимом

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв испанца Карлоса Табернера со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.



Теннисисты провели на корте 3 часа 31 минуту. Циципас выполнил 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки, активно выиграл 68 очков и допустил 77 невынужденных ошибок. У Табернера 6 двойных ошибок, 4 упущенных брейк-пойнта и 28 виннеров.



Во втором круге Циципас может сыграть с австрийским теннисистом Домиником Тимом (7), если тот обыграет белоруса Илью Ивашко (Q).

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