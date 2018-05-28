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Чеккинато одолел Копила на старте "Ролан Гаррос", отыгравшись с 0:2 по сетам

Чеккинато одолел Копила на старте "Ролан Гаррос", отыгравшись с 0:2 по сетам
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Итальянский теннисист Марко Чеккинато пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции, в пяти партиях обыграв представителя Румынии Мариуша Копила со счётом 2:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 10:8. Продолжительность противостояния составила 3 часа 41 минуту. Марко 13 раз подал навылет, активно выиграл 51 очко и совершил 23 невынужденные ошибки. На счету его соперника 23 эйса, 76 виннеров и 49 неточностей.

За выход в третий круг соревнований Чеккинато поспорит с представителем Аргентины Марко Трунгеллити (LL).

Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 12:10 МСК
Марко
Чеккинато
Мариуш
Копил
2:6 6:7 7:5 6:2 10:8
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