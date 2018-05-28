Бузэрнеску обыграла Кинг в первом круге Открытого чемпионата Франции

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску (31) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах американку Ваню Кинг (SR) со счётом 6:3, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. Бузэрнеску выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Кинг 3 двойные ошибки, 12 виннеров и 29 невынужденных ошибок.



За выход в третий румынка поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон, которая пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема» через квалификацию.

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