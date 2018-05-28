Джокович стартовал с победы на Открытом чемпионате Франции

Серб Новак Джокович (20) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв бразильца Рожериу Дутру да Силву (Q) со счётом 6:3, 6:4, 6:4.
Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут. Джокович выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 9, активно выиграл 34 очка и допустил 32 невынужденные ошибки. На счету бразильца 4 эйса, 3 двойные ошибки 3 упущенных брейк-пойнта.
За выход в третий круг 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» поспорит либо с испанцем Хауме Мунаром (Q), либо с его соотечественником Давидом Феррером.
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