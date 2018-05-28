Хиральдо вышел во второй круг "Ролан Гаррос" на отказе Багдатиса

Аргентинский теннисист Сантьяго Хиральдо (Q) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Его соперник по противостоянию стартового раунда — представитель Кипра Маркос Багдатис — отказался от продолжения борьбы из-за травмы при счёте 6:3, 4:3. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции 30-летний колумбиец поспорит с победителем противостояния Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Денис Истомин (Узбекистан). "Ролан Гаррос" завершится 10 июня.

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