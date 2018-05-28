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Лаки-лузер, добиравшийся в Париж на машине из Барселоны, получит € 79 тыс.

Лаки-лузер, добиравшийся в Париж на машине из Барселоны, получит € 79 тыс.
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Аргентинец Марко Трунгеллити, обыграв австралийца Бернарда Томича в первом раунде «Ролан Гаррос» (6:4, 5:7, 6:4, 6:4), получит не менее 79 тыс. евро призовых, сообщает журналист Даниэль Россинг.

Трунгеллити не смог преодолеть квалификацию «Ролан Гаррос», после чего отправился из Парижа домой в Барселону. Затем аргентинец узнал, что никто из лаки-лузеров не подал заявки, чтобы заменить в первом круге австралийца Ника Кирьоса, снявшегося с турнира. Тогда Трунгеллити вместе со своими мамой, бабушкой и братом поехал на машине обратно в Париж. Путь в 1035 километров аргентинец преодолел примерно за девять часов.

Теперь Трунгеллити получит не менее € 79 тыс. призовых за выход во второй круг. Сумма могла быть ещё больше, но по новым правилам призовых за две победы в квалификации аргентинец теперь не получит. Точная сумма вознаграждения будет названа после того, как руководство Федерации тенниса Франции получит разъяснения от организаторов турниров «Большого шлема».

В следующем круге Трунгеллити встретится с итальянцем Марко Чеккинато.

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