Баутиста-Агут в пяти сетах одолел Истомина и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Испанец Роберто Баутиста-Агут (13) в тяжелейшем поединке первого раунда "Ролан Гаррос" взял верх над представителем Узбекистана Денисом Истоминым – 6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 3 часа 34 минуты. На счету испанца 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17. Истомин выполнил 11 подач навылет, 2 раза ошибся при подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.



Соперником Баутисты-Агута по второму кругу Открытого чемпионата Франции станет колумбиец Сантьяго Хиральдо.

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