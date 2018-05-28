Вавринка после «Ролан Гаррос» окажется в третьей сотне рейтинг-листа

Потерпев поражение в первом круге "Ролан Гаррос"—2018, прошлогодний финалист этого турнира, швейцарец Стэн Вавринка, не защитил 1200 очков и рухнул более чем на 200 позиций. В обновлённом рейтинг-листе. который выйдет в понедельник, 11 июня, Вавринка будет не выше 256-й строчки. В его активе осталось всего 210 очков, из которых 200 он набрал в нынешнем сезоне.



Напомним, что Стэн в пятисетовом матче проиграл испанцу Гильермо Гарсия-Лопесу — 2:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Матчболов у бывшего чемпиона "Ролан Гаррос" не было.

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