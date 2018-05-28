Чорич обыграл Кольшрайбера в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Хорват Борна Чорич вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции, в четырёх партиях обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера (22) – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. На счету Чорича 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Кольшрайбер выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.



Соперником Чорича по второму кругу соревнований станет победитель пары Мэттью Эбден (Австралия) – Томас Фаббьяно (Италия).

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».