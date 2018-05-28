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Чорич обыграл Кольшрайбера в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Чорич обыграл Кольшрайбера в матче первого круга «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Хорват Борна Чорич вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции, в четырёх партиях обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера (22) – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. На счету Чорича 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Кольшрайбер выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.

Соперником Чорича по второму кругу соревнований станет победитель пары Мэттью Эбден (Австралия) – Томас Фаббьяно (Италия).

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Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 14:50 МСК
Борна
Чорич
Филипп
Кольшрайбер
6:3 3:6 6:3 6:4
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