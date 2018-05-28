Дулгеру за три с лишним часа одолела Макхэйл и сыграет с Контавейт на «РГ»

Румынка Александра Дулгеру (Q) пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», одержав волевую победу над американкой Кристиной Макхэйл — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3. Матчболов у американской теннисистки не было.



Поединок продолжался 3 часа 13 минут. Дулгеру 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Макхэйл 3 эйса, 6 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.



Следующей соперницей Дулгеру станет эстонка Анетт Контавейт (25).



Также участницей второго раунда стала испанка Георгина Гарсия Перес (Q), обыгравшая словенку Далилу Якупович (LL) — 6:3, 6:4. Дальше она сыграет либо с датчанкой Каролиной Возняцки (2), либо с американкой Даниэль Коллинз.

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