Робредо: то, как вернулись после травм Надаль и Федерер, — ненормально

Экс-пятая ракетка мира 36-летний испанец Томми Робредо рассказал о трудностях, с которыми сталкивается после травм.



"У меня были три тяжёлые травмы, но за 20 лет карьеры это вполне нормально. Многие игроки, бегающие по корту так же много, как я, травмировались чаще. Конечно, все эти травмы отняли у меня много времени — нужно восстановиться, набрать форму.



Люди видят, как после травм возвращаются Надаль и Федерер, и думают, что это нормально — но это не так. На самом деле восстановление после любой травмы требует жертв. Самое сложное заключается в том, чтобы вновь почувствовать игровой ритм, вернуть скорость, вернуть уверенность в себе. Набирая форму, неизбежно терпишь болезненные поражения. Но я вижу, что Новак начинает играть лучше и лучше, и, думаю, Стэн и Маррей тоже вернутся на свой уровень", — сказал Робредо в интервью Punto de Break.