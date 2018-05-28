Павлюченкова поднялась на 44-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 28 мая россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 44-ю строчку. В топ-10 изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 28 мая
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 3285.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 3130.
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 2902.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 2820.
5 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 2300.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 2111.
7 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1821.
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 1645.
9 (9). Наоми Осака (Япония) — 1591.
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 1482.
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23 (23). Мария Шарапова (Россия) — 817...
44 (100). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 539...
53 (47). Анна Блинкова (Россия) — 499…
74 (70). Елена Веснина (Россия) — 427...
95 (92). Екатерина Макарова (Россия) — 316...
99 (96). Ирина Хромачёва (Россия) — 272.