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Вавринка: нет никаких проблем, если мне придётся играть на челленджерах

Вавринка: нет никаких проблем, если мне придётся играть на челленджерах
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал собственное поражение в рамках первого раунда Открытого чемпионата Франции. В пяти партиях прошлогодний финалист турнира уступил испанцу Гильермо Гарсии-Лопесу – 2:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

По ходу первого сета Вавринка несколько раз вызывал на корт физиотерапевта, жалуясь на боль в левом колене. В августе прошлого года Стэн был вынужден прооперировать это колено.

«Моё колено в полном порядке. Сегодняшнее повреждение не имеет никакого огношение к прошлогодней травме. Я ощутил дискомфорт в другой части колена, поэтому и вызвал физио в первой партии.

Чувствую моральную усталость, ведь я был очень близок к победе.

Рейтинг не лжёт. Очевидно, я буду нуждаться в "уайлд-кард" на некоторые турниры. Впрочем, нет никаких проблем, если мне придётся набирать очки через игру на челленджерах. Я играл хорошо, чувствую себя хорошо и готов к победам», – цитирует Вавринку официальный сайт турнира.

По итогам Открытого чемпионата Франции теннисист окажется за пределами первых двух сотен мирового рейтинга.

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Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 12:10 МСК
Гильермо
Гарсия-Лопес
Стэн
Вавринка
6:2 3:6 4:6 7:6 6:3
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