Вавринка: нет никаких проблем, если мне придётся играть на челленджерах

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал собственное поражение в рамках первого раунда Открытого чемпионата Франции. В пяти партиях прошлогодний финалист турнира уступил испанцу Гильермо Гарсии-Лопесу – 2:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.



По ходу первого сета Вавринка несколько раз вызывал на корт физиотерапевта, жалуясь на боль в левом колене. В августе прошлого года Стэн был вынужден прооперировать это колено.



«Моё колено в полном порядке. Сегодняшнее повреждение не имеет никакого огношение к прошлогодней травме. Я ощутил дискомфорт в другой части колена, поэтому и вызвал физио в первой партии.



Чувствую моральную усталость, ведь я был очень близок к победе.



Рейтинг не лжёт. Очевидно, я буду нуждаться в "уайлд-кард" на некоторые турниры. Впрочем, нет никаких проблем, если мне придётся набирать очки через игру на челленджерах. Я играл хорошо, чувствую себя хорошо и готов к победам», – цитирует Вавринку официальный сайт турнира.

По итогам Открытого чемпионата Франции теннисист окажется за пределами первых двух сотен мирового рейтинга.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».