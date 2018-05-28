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Рамос-Виньолас обыграл Кукушкина в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Рамос-Виньолас обыграл Кукушкина в матче первого круга «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанец Альберт Рамос-Виньолас (31) не испытал проблем в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях им был обыгран представитель Казахстана Михаил Кукушкин – 7:6 (7:0), 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. На счету испанца 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18. Кукушкин также выполнил 3 подачи навылет и допустил 3 двойные ошибки, однако реализовал лишь 2 возможности взять подачу соперника из 4.

Соперником Рамоса-Виньоласа по матчу второго круга станет норвежец Каспер Рууд.

В параллельном матче первого раунда чех Адам Павлашек оказался сильнее боснийца Мирзы Башича – 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:2. Следующим соперником Павлашека станет сильнейший в паре Диего Шварцман (Аргентина, 11) – Кэльвин Эмери (Франция).

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Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 16:10 МСК
Альберт
Рамос-Виньолас
Михаил
Кукушкин
7:6 6:4 6:1
Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 15:30 МСК
Мирза
Башич
Адам
Павлашек
7:6 5:7 2:6 2:6
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