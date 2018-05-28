Возняцки победила Коллинз, Кар. Плишкова потеряла шансы стать первой после «РГ»

Вторая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2018, обыграв американку Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:2), 6:1.



Поединок продолжался 1 час 36 минут. Возняцки выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Коллинз 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Подач навылет у неё не было.



Выход Возняцки во второй раунд означает, что чешка Каролина Плишкова лишилась шансов стать

первой ракеткой мира после завершения этого турнира — теперь ей не хватит даже победы.

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