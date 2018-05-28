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Возняцки победила Коллинз, Кар. Плишкова потеряла шансы стать первой после «РГ»

Возняцки победила Коллинз, Кар. Плишкова потеряла шансы стать первой после «РГ»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Вторая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2018, обыграв американку Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

Поединок продолжался 1 час 36 минут. Возняцки выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Коллинз 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Подач навылет у неё не было.

Выход Возняцки во второй раунд означает, что чешка Каролина Плишкова лишилась шансов стать
первой ракеткой мира после завершения этого турнира — теперь ей не хватит даже победы.
Претенденток осталось пять: помимо самой Возняцки и нынешней первой ракетки, румынки Симоны
Халеп, это испанка Гарбинье Мугуруса, украинка Элина Свитолина и француженка Каролин Гарсия.

Следующей соперницей Возняцки станет испанка Георгина Гарсия Перес (Q).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 17:00 МСК
Даниэль
Коллинз
Каролина
Возняцки
6:7 1:6
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