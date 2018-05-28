Соперницей Касаткиной по второму кругу «Ролан Гаррос» стала Флипкенс

Бельгийка Кирстен Флипкенс в двух партиях обыграла представительницу Германии Татьяну Марию в рамках первого раунда Открытого чемпионата Франции – 7:6 (7:1), 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету бельгийки 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Её соперница выполнила 3 подачи навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.



Следующей соперницей Флипкенс станет первая ракетка России Дарья Касаткина. Единственный матч между девушками состоялся в 2016 году на хардовых кортах Санкт-Петербурга. Победу одержала Дарья – 6:4, 5:7, 6:4.

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