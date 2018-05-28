Вандевей победила Зигемунд в стартовом матче «РГ», несмотря на 11 двойных ошибок

Американка Коко Вандевей (15) уверенно вышла во второй раунд «Ролан Гаррос», победив немку Лауру Зигемунд в двух партиях — 6:4, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. Вандевей 5 раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Зигемунд 2 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. При этом Лаура ни разу не вела с брейком по ходу матча.



Следующая соперница Вандевей определится в матче между швейцаркой Стефани Фёгель и украинкой Лесей Цуренко.

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