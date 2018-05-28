Шварцман разгромил Эмери и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Аргентинец Диего Шварцман (11) успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции. В трёх партиях им был обыгран обладатель "уайлд-кард" из Франции Кальвен Эмери – 6:1, 6:3, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. На счету Шварцмана 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Его соперник выполнил 5 подач навылет и допустил 10 двойных ошибок.



Соперником 11-го номера посева по второму раунду соревнований станет чех Адам Павлашек. Это станет первым очным противостоянием теннисистов.