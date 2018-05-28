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Шварцман разгромил Эмери и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Шварцман разгромил Эмери и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Аргентинец Диего Шварцман (11) успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции. В трёх партиях им был обыгран обладатель "уайлд-кард" из Франции Кальвен Эмери – 6:1, 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. На счету Шварцмана 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Его соперник выполнил 5 подач навылет и допустил 10 двойных ошибок.

Соперником 11-го номера посева по второму раунду соревнований станет чех Адам Павлашек. Это станет первым очным противостоянием теннисистов.

Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 17:35 МСК
Диего
Шварцман
Кальвен
Эмери
6:1 6:3 6:1
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