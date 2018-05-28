Рыбарикова разгромила Кумкхум в первом круге парижского турнира «Большого шлема»

Словачка Магдалена Рыбарикова (19) уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос»—2018, разгромив Луксику Кумкхум из Таиланда со счётом 6:3, 6:0.



Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Рыбарикова 5 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Кумкхум 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Эйсов у Луксики не было.



За место в третьем раунде Рыбарикова поспорит либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, либо с итальянкой Деборой Кьезой (Q).

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».