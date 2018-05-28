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Южный не сумел пробиться во второй раунд «Ролан Гаррос»

Южный не сумел пробиться во второй раунд «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Экс-восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный уступил представителю Туниса Малеку Жазири в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 6:2, 2:6, 2:6, 6:3, 2:6.

Продолжительность матча составила 3 часа 35 минут. На счету Южного 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18. Его соперник выполнил 4 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 20.

Следующим соперником 34-летнего тунисца станет победитель пары Ришар Гаске (Франция, 27) – Андреас Сеппи (Италия).

Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 16:15 МСК
Малек
Жазири
Михаил
Южный
2:6 6:2 6:2 3:6 6:2
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