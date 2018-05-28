Южный не сумел пробиться во второй раунд «Ролан Гаррос»

Экс-восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный уступил представителю Туниса Малеку Жазири в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 6:2, 2:6, 2:6, 6:3, 2:6.
Продолжительность матча составила 3 часа 35 минут. На счету Южного 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18. Его соперник выполнил 4 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 20.
Следующим соперником 34-летнего тунисца станет победитель пары Ришар Гаске (Франция, 27) – Андреас Сеппи (Италия).
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Шарапова, Надаль, Касаткина выходят на сцену. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос»
Россияне Шарапова, Касаткина, Веснина, Хачанов, Южный, а также Надаль, Джокович, Вавринка, Возняцки сыграют в понедельник на «Ролан Гаррос».