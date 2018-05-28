Гаске отдал Сеппи только четыре гейма и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Француз Ришар Гаске (27) не испытал проблем в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях экс седьмая ракетка мира разгромил итальянца Андреаса Сеппи – 6:0, 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Гаске 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16. Сеппи выполнил 1 подачу навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал свой единственный брейк-пойнт.
Следующим соперником 31-летнего француза станет представитель Туниса Малек Жазири.
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