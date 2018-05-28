Джокович: играю всё лучше и лучше

Серб Новак Джокович (20) прокомментировал победу в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции. В трёх партиях экс первая ракетка мира одолел бразильца Рожерио Дутра-Силву – 6:3, 6:4, 6:4.



«Сегодня моим соперником был специалист по грунту и серьёзный боец. Матч не был простым. Я не чувствовал себя идеально, но этой игры хватило для победы.



Предыдущий год был очень сложным, ведь я получил самую тяжёлую травму в карьере. Тем не менее сейчас вижу, что последние несколько недель играю всё лучше и лучше», – цитирует Джоковича официальный сайт турнира.



Следующим соперником победителя «Ролан Гаррос»-2016 станет испанец Хуаме Мунар, неожиданно обыгравший соотечественника – Давида Феррера.

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