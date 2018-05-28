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Веснина не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Веснина не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение от американки Бернарды Перы в рамках первого раунда Открытого чемпионата Франции – 3:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Весниной 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Её соперница выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала все 5 брейк-пойнтов, которые имела.

Следующей соперницей 23-летней американки станет победительница пары Дарья Гаврилова (Австралия, 24) – Сорана Кырстя (Румыния).

В параллельном матче чешка Люси Шафаржова оказалась сильнее представительницы Франции Джессики Понше – 6:1, 6:4. Её соперницей по второму кругу соревнований станет победительница пары Барбора Крейчикова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия, 6).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 19:30 МСК
Бернарда
Пера
Елена
Веснина
6:3 6:2
Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 19:30 МСК
Люси
Шафаржова
Джессика
Понше
6:4 6:1
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