Веснина не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение от американки Бернарды Перы в рамках первого раунда Открытого чемпионата Франции – 3:6, 2:6.



Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Весниной 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Её соперница выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала все 5 брейк-пойнтов, которые имела.



Следующей соперницей 23-летней американки станет победительница пары Дарья Гаврилова (Австралия, 24) – Сорана Кырстя (Румыния).

В параллельном матче чешка Люси Шафаржова оказалась сильнее представительницы Франции Джессики Понше – 6:1, 6:4. Её соперницей по второму кругу соревнований станет победительница пары Барбора Крейчикова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия, 6).

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