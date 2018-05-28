Веснина, Макарова, Чжан и Бабош претендуют на первую строчку в паре после «РГ»

После вычета очков за «Ролан Гаррос»–2017 в женском парном лайв-рейтинге россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова поднялись на первую строчку, набрав 8000 баллов. Чжан Латиша из Китайского Тайбэя опустилась на третье место — у неё 7745 очков. Венгерка Тимя Бабош остаётся четвёртой (7080). Остальные теннисистки на первое место после завершения «Ролан Гаррос» не претендуют.



Чтобы стать первой, Бабош нужно как минимум выйти в финал. При этом, если Веснина или Макарова доберутся хотя бы до четвертьфинала, Тиме будет необходимо завоевать титул. Латише Чжан может хватить четвертьфинала, если Веснина и Макарова проиграют на ранних стадиях. Елена или Екатерина могут стать первыми и в случае осечки на старте, если соперницы выступят неудачно, но гарантирует первую строчку только выход в финал.



Напомним, Елена Веснина и Екатерина Макарова, много лет выступавшие вместе, на этот турнир заявились с разными напарницами. Веснина сыграет вместе с латвийкой Еленой Остапенко, которая накануне сложила с себя полномочия чемпионки в одиночном разряде и может сосредоточиться на паре. Их первыми соперницами будут румынка Сорана Кырстя и испанка Сара Соррибес-Тормо. Веснина и Остапенко получили десятый номер посева.



Макарова, играющая в паре с соотечественницей – Анной Калинской, в посев не попала. Они встретятся с американками Дженнифер Брэйди и Ваней Кинг.



Чжан выступает в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндс. Четвёртые сеяные в первом круге сыграют с Виржини Раззано и Джейд Суврин.



Бабош и француженка Кристина Младенович, получившие первый номер посева, стартуют матчем против Айлы Томлянович и Чжан Шуай.



И Веснина, и Макарова, и Чжан, и Бабош находятся в верхней половине сетки. Екатерина может встретиться с Латишей уже в третьем раунде. В четвертьфинале Макарова и Веснина потенциально идут друг на друга, а с Бабош кто-то из них может сыграть в полуфинале.

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