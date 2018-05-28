Матч Шараповой из-за дождя перенесён на 29 мая

Стартовый матч россиянки Марии Шараповой на «Ролан Гаррос»–2018 официально перенесён на вторник, 29 мая. Мария должна была сыграть с голландкой Рихел Хогенкамп последним запуском на корте Сюзанн Ленглен.
Уже известно, что во втором круге победительница этого матча встретится с хорваткой Донной Векич.
Все остальные матчи, которые не успели завершиться к этому моменту, прерваны на неопределённое время и, вероятно, в результате тоже будут перенесены на вторник. В данный момент все корты накрыты брезентом.
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