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Кар. Плишкова выиграла дерби у Крейчиковой и встретится с Шафаржовой на «РГ»

Кар. Плишкова выиграла дерби у Крейчиковой и встретится с Шафаржовой на «РГ»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Чешка Каролина Плишкова (6) вышла во второй круг «Ролан Гаррос»—2018, обыграв свою соотечественницу Барбору Крейчикову (Q) в двух партиях — 7:6 (8:6), 6:4. Крейчикова не подала на сет в первой партии, а во второй вела со счётом 4:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Каролина 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Барборы 1 эйс, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором раунде Каролину ждёт ещё одно дерби — с Люси Шафаржовой.

Напомним, в прошлом году Плишкова дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала, где проиграла румынке Симоне Халеп.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 19:00 МСК
Барбора
Крейчикова
Каролина
Плишкова
6:7 4:6
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