Цуренко одержала волевую победу над Фёгель и сыграет с Вандевей в Париже

Украинка Леся Цуренко пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»—2018, обыграв швейцарку Стефани Фёгель — 4:6, 6:2, 6:2. Леся уступала со счётом 4:6, 0:2, после чего выиграла 11 геймов подряд.



Поединок продолжался 2 часа 2 минуты. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 8 брейк-пойнтов из 15. На счету Фёгель 2 эйса, 1 двойная и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.



Следующей соперницей Цуренко станет американка Коко Вандевей (15).



В 1/32 финала вышла также британка Хитер Уотсон, разгромившая француженку Осеан Доден со счётом 6:3, 6:0. Она сыграет либо с американкой Варварой Лепченко, либо с бельгийкой Элисе Мертенс (16).