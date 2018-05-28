Джокович: надеюсь, смогу повторить путь дель Потро

Серб Новак Джокович выразил надежду, что ему удастся вновь выйти на самый высокий уровень после травмы.



«Я не первый в истории тенниса, кто столкнулся с подобными проблемами. На ум сразу же приходит Хуан-Мартин дель Потро. Он был жертвой ещё более сложной травмы, нескольких операций, но сумел вернуться в десятку лучших в мире. Это поразительно. Такие истории вдохновляют, и, надеюсь, я смогу сделать то же самое», — цитирует Джоковича официальный сайт «Ролан Гаррос».

Впервые о проблемах теннисиста с локтем стало известно в ходе прошлогоднего розыгрыша Уимблдона. Тогда Новак снялся с четвертьфинального поединка с Томашем Бердыхом и вернулся на корт лишь в начале нового сезона. Тем не менее уже спустя месяц Джокович был вынужден лечь под нож — повреждение локтя снова дало себя знать.

С момента возвращения на корт в начале марта экс первая ракетка мира сумел выиграть лишь 8 матчей из 14.