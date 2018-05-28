Все оставшиеся матчи дня на «Ролан Гаррос» перенесены на 29 мая

Все оставшиеся недоигранными матчи дня на «Ролан Гаррос» официально перенесены на вторник, 29 мая. Помимо поединка Марии Шараповой с Рихел Хогенкамп, который даже не начался, в женском одиночном разряде был отложен матч Варвары Лепченко с Элисе Мертенс при счёте 6:7 (9:11), 7:6 (7:4), 3:0 в пользу бельгийки.
В мужском турнире незавершёнными остались пять игр. Рафаэль Надаль ведёт во встрече с Симоне Болелли со счётом 6:4, 6:3, 0:3. Мэттью Эбден и Томас Фаббьяно должны начать решающий сет. Джон Иснер выиграл две партии у Ноа Рубина, Гидо Пелья побеждает Жоау Соузу — 6:2, 6:3, 2:3, а Орасио Себальос ведёт в матче с Юити Сугитой — 6:4, 6:6 (0:2).
Матч Шараповой из-за дождя перенесён на 29 мая
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