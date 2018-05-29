В 14:00 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Мария Шарапова (28) и представительница Нидерландов Рихел Хогенкамп (Q). Поединок должен был состояться 28 мая, но был перенесён из-за дождя. Соперницы встречались на Уимблдоне в 2015 году. Победу в том матче одержала Мария со счётом 6:3, 6:1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Хогенкамп на «Ролан Гаррос».



Победительница этого поединка за выход в третий круг поспорит с хорваткой Донной Векич.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».