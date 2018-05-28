Возняцки: здорово впервые приехать на «мэйджор» после победы на «Шлеме»

Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки рассказала об ощущениях от старта на «Ролан Гаррос» — первом турнире «Большого шлема», куда она приехала в качестве чемпионки «мэйджора».



«Здорово впервые приехать на «мэйджор» в качестве чемпионки турнира «Большого шлема». Давление немного меньше, чем раньше. Теперь у меня есть такой титул, и что бы ни произошло дальше, его у меня никто не отнимет. Конечно, это добавляет мне уверенности. Но это новый турнир, новое начало, и мне необходимо пытаться становиться лучше каждый день.



Думаю, уровень игроков сейчас очень высок. Здесь выступают игроки очень высокого уровня. Вообще, «Ролан Гаррос», с моей точки зрения, — турнир с самым большим числом неожиданных победителей среди всех «Шлемов». В женском туре нет Рафы, который является лучшим теннисистом на песчаном покрытии за всю историю. Конечно, это здорово для меня и других игроков, потому что это даёт шансы на победу. Так что нужно просто стараться и упорно трудиться», — приводит слова Возняцки официальный сайт турнира.

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