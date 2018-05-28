Муратоглу: Димитрову нужно повысить скорость второй подачи

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу прокомментировал игру болгарина Григора Димитрова на подаче.



"На грунте он проигрывает 24% геймов на своей подаче. В 60% случаев он позволяет соперникам добираться до брейк-пойнтов. Димитрову не хватает скорости на второй подаче – в среднем она составляет 152 км/ч. Тим и Зверев подают вторым мячом на 10 км/ч быстрее.



Для сравнения, у Федерера похожая техника, но его локоть при подаче находится на уровне плеч, тогда как Димитров заносит ракетку с самого низа. Вполне возможно, что таким образом он теряет время и оказывается в неудобной позиции", – цитирует Муратоглу World Tennis USA.