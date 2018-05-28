Надаль впервые с 2015 года проиграл больше 8 геймов на «Ролан Гаррос»

Итальянец Симоне Болелли (LL), уступающий первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 4:6, 3:6, 3:0 в стартовом раунде «Ролан Гаррос», стал первым теннисистом с 2015 года, взявшим у Рафаэля больше восьми геймов на кортах парижского турнира «Большого шлема». В 2015-м Надаль проиграл большее количество геймов в трёх матчах из пяти проведённых, а в четвертьфинале уступил сербу Новаку Джоковичу в трёх партиях.



На «Ролан Гаррос»—2016 Надаль уверенно выиграл два матча, после чего не вышел на поединок со своим соотечественником Марселем Гранольерсом, который должен был состояться в третьем круге. В 2017 году Рафаэль лишь раз отдал сопернику восемь геймов — голландцу Робину Хасе во втором круге (6:1, 6:4, 6:3). Остальные матчи испанец выиграл ещё легче.

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