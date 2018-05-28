Джокович: длинный сезон, смена покрытий и часовых поясов приводят к травмам

Серб Новак Джокович поделился мнением об основных причинах участившихся в теннисе травм.



"В теннисе самый длинный сезон среди всех видов спорта. Увы, это приводит к травмам игроков. Я сам столкнулся с этим на личном опыте в последние полтора года.



Конечно, мы все стараемся сохранять здоровье, избегать травм. Чтобы всегда соревноваться на высочайшем уровне, мы стараемся держать себя в идеальном физическом и психологическом состоянии, но это не всегда возможно. Мы много раз меняем покрытия, часовые пояса. Это продолжается с первого января до конца ноября. Сезон правда очень длинный. Но при этом у нас прекрасный вид спорта, который многое даёт нам, и мы должны быть благодарны за это", — сказал Джокович на пресс-конференции.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».

Джокович: надеюсь, смогу повторить путь дель Потро