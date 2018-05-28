Баутиста-Агут о смерти матери: решил приехать и сражаться, а не прятаться дома

Испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал стартовую победу на «Ролан Гаррос» – первый матч после смерти его матери неделю назад. В пятисетовом поединке он оказался сильнее представителя Узбекистана Дениса Истомина – 6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:4.
"Прошло несколько тяжелых дней и было очень непросто справиться со всем, что творилось в голове. Я решил, что лучше всего приехать в Париж, сделать шаг вперёд и продолжить сражаться, а не прятаться дома", – цитирует Баутисту-Агута World Tennis USA.
В следующем раунде тринадцатая ракетка турнира встретится с колумбийцем Сантьяго Хиральдо.
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