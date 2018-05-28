Младенович: не могу найти подход к Петкович

Француженка Кристина Младенович (29) прокомментировала поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции от немки Андреа Петкович — 6:7 (10:12), 2:6. Счёт по личным встречам теннисисток стал 6-0.



«Я ожидала тяжёлого матча, потому что я никогда не выигрывала у неё. Я просто не могу найти подходящий способ.



Мне кажется, ей нравится, как я наношу удары. Мы всегда можем проанализировать хорошие и плохие моменты в игре соперника, но я действительно не могу найти подход к Петкович.



Невозможно писать сценарий собственного выступления на турнире, и конечно же я хотела бы продолжить играть в одиночном разряде. Это мой любимый турнир, и он всегда оставляет очень хорошие эмоции и воспоминания», — цитирует Младенович официальный сайт Открытого чемпионата Франции.



Француженка продолжит выступления в парном разряде «Ролан Гаррос». Их дуэт с венгеркой Тимей Бабош посеян на турнире под первым номером.

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