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Младенович: не могу найти подход к Петкович

Младенович: не могу найти подход к Петкович
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Француженка Кристина Младенович (29) прокомментировала поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции от немки Андреа Петкович — 6:7 (10:12), 2:6. Счёт по личным встречам теннисисток стал 6-0.

«Я ожидала тяжёлого матча, потому что я никогда не выигрывала у неё. Я просто не могу найти подходящий способ.

Мне кажется, ей нравится, как я наношу удары. Мы всегда можем проанализировать хорошие и плохие моменты в игре соперника, но я действительно не могу найти подход к Петкович.

Невозможно писать сценарий собственного выступления на турнире, и конечно же я хотела бы продолжить играть в одиночном разряде. Это мой любимый турнир, и он всегда оставляет очень хорошие эмоции и воспоминания», — цитирует Младенович официальный сайт Открытого чемпионата Франции.

Француженка продолжит выступления в парном разряде «Ролан Гаррос». Их дуэт с венгеркой Тимей Бабош посеян на турнире под первым номером.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 16:45 МСК
Андреа
Петкович
Кристина
Младенович
7:6 6:2
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