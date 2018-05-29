Кар. Плишкова: мои кондиции были далеки от идеала

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу над своей соотечественницей Барборой Крейчиковой, добытую в рамках первого круга «Ролан Гаррос» – 7:6 (8:6), 6:4.



«Думаю, сегодня мне немного повезло закончить матч до начала дождя. Мои кондиции были далеки от идеала. С самого начала встречи я чувствовала себя медленной.



Возможно, на моё состояние повлияла высокая влажность. Я проверяла погоду и знала, что дождь может пойти прямо во время матча», – цитирует чешку официальный сайт WTA.



Во втором раунде соревнований шестая ракетка мира вновь сыграет со своей соотечественницей. На этот раз её соперницей станет Люси Шафаржова.

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