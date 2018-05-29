Квитова: если бы я не заиграла агрессивнее, мы бы до сих пор были на корте

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу над представительницей Парагвая Вероникой Сепеде-Ройг в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 3:6, 6:1, 7:5. За выход в третий круг соревнований уроженка Биловца поспорит с представительницей Испании Ларой Арруабарреной.



"Победительница матча определяется в ключевых розыгрышах. Сегодня повезло мне. Думаю, мне было нелегко физически. Соперница выполняла удары отовсюду. Я не удивлена тому, что в прошлом году она дошла здесь до четвёртого круга. Ей очень нравятся местные условия, она играла здорово. Вероника не так много ошибалась, так что мне было тяжело.

Было очень сложно сделать брейк на её подаче. Даже подавая не лучшим образом, она всё равно попадала в корт. Я упорно работала, чтобы быть готовой к таким долгим розыгрышам. Сегодня у меня не получалось выполнять удары навылет, вы могли это увидеть.



Постепенно я постаралась играть агрессивнее. В противном случае мы бы играли до сих пор. Этот грунтовый сезон складывается для меня просто прекрасно. Я провела немало замечательных матчей. Можно сказать, что я приехала на "Ролан Гаррос" за бонусом, и сегодня получила его. Я очень расслаблена сейчас. Как я сказала, участие в этом турнире — бонус для меня. Посмотрим, чем всё кончится. Я очень рада выходу во второй круг", — цитирует Квитову официальный сайт тура.

2-й день «Ролан Гаррос». Касаткина удачно стартовала в Париже. Как это было Азаренко, Вавринка, Южный, Веснина проиграли, Касаткина, Джокович, Хачанов, Циципас, Возняцки прошли дальше, Шарапова не начала из-за дождя.