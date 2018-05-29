Томич: Трунгеллити провёл хороший матч

Австралийский теннисист Бернард Томич прокомментировал поражение в первом круге «Ролан Гаррос» от лаки-лузера аргентинца Марко Трунгеллити (4:6, 7:5, 4:6, 4:6).

«Трунгеллити провёл хороший матч. Изменилась ли моя подготовка из-за того, что я поздно узнал, кто станет моим соперником? — Нет, просто он провёл хороший матч, было весело», — приводит слова Томича Daily Mail.

Трунгеллити после поражения в заключительном матче квалификации покинул Париж и уехал домой в Барселону, но затем узнал, что никто из лаки-лузеров не захотел занять место австралийца Ника Кирьоса, снявшегося с турнира. После этого аргентинец проехал на машине более тысячи километров из Барселоны в Париж, чтобы сыграть в первом круге «Ролан Гаррос».