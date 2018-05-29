Джумхур: Зверев будет фаворитом, но я не собираюсь проигрывать

Боснийский теннисист Дамир Джумхур считает, что ему по силам удачно сыграть против немца Александра Зверева, получившего второй номер посева на «Ролан Гаррос». Джумхур и Зверев могут встретиться в третьем круге.

«Зверев – один из лучших игроков 2018 года. Он побеждал в Мюнхене и Мадриде. В нашем матче он будет явным фаворитом.

Тем не менее, я вовсе не собираюсь думать о поражении, если мы встретимся. Уверенности придаё моя победа над ним в прошлом году. Я верю, что могу повторить тот результат. А на Звереве сказывается давление, т.к. ему ещё не удавалось удачно выступить на турнирах «Большого шлема», — цитирует Джумхура Sportklub.

Во втором круге Джумхур сыграет с Раду Алботом из Молдавии, а Зверев встретится с сербом Душаном Лайовичем. Джумхур и Зверев будут фаворитами в своих парах. Они до этого встречались лишь один раз. В прошлом году в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне (Китай) Джумхур победил со счётом 6:4, 7:5.