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Джокович одержал свою 60-ю победу на «Ролан Гаррос»

Джокович одержал свою 60-ю победу на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный под 20-м номером на Открытом чемпионате Франции, вышел во второй круг, обыграв бразильца Рожериу Дутра да Силву со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Для бывшей первой ракетки мира это 60-я в карьере победа на "Ролан Гаррос", сообщает официальный сайт тура. Уроженец Белграда на Открытом чемпионате Франции потерпел 12 поражений.

"В последние пару недель я не думаю о состоянии локтя и не испытываю боли во время матчей. Это самое важное на данный момент. Сегодня я сыграл достаточно хорошо для победы. В этом матче были как хорошие, так и неудачные моменты. Но в целом первая игра получилось неплохой. Это была отличная проверка", — сказал Джокович.

За выход в третий круг 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» поспорит с испанцем Хауме Мунаром.

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