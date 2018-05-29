Джокович одержал свою 60-ю победу на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный под 20-м номером на Открытом чемпионате Франции, вышел во второй круг, обыграв бразильца Рожериу Дутра да Силву со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Для бывшей первой ракетки мира это 60-я в карьере победа на "Ролан Гаррос", сообщает официальный сайт тура. Уроженец Белграда на Открытом чемпионате Франции потерпел 12 поражений.

"В последние пару недель я не думаю о состоянии локтя и не испытываю боли во время матчей. Это самое важное на данный момент. Сегодня я сыграл достаточно хорошо для победы. В этом матче были как хорошие, так и неудачные моменты. Но в целом первая игра получилось неплохой. Это была отличная проверка", — сказал Джокович.

За выход в третий круг 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» поспорит с испанцем Хауме Мунаром.

2-й день «Ролан Гаррос». Касаткина удачно стартовала в Париже. Как это было Азаренко, Вавринка, Южный, Веснина проиграли, Касаткина, Джокович, Хачанов, Циципас, Возняцки прошли дальше, Шарапова не начала из-за дождя.